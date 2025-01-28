Путин поручил разрешить полеты дронов

Президент России Владимир Путин поручил правительству к концу апреля 2025 года проработать вопрос разрешения полетов для дронов в тех российских регионах, где это будет оправдано с точки зрения безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

« " С ч и т а ю , ч т о в т е х р е г и о н а х , г д е э т о о п р а в д а н о п о б е з о п а с н о с т и и г д е д л я э т о г о е с т ь д р у г и е н е о б х о д и м ы е у с л о в и я , с л е д у е т р а з р е ш и т ь п о л е т ы д р о н о в » , — з а я в и л российский лидер, попросив правительства регионов к 30 апреля подготовить конкретные решения на этот счет.

Ранее сообщалось, что в период с 1 января по 31 декабря 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по территории России с помощью более чем семи тысяч беспилотников. ВСУ выпустили по России 7,3 тысячи беспилотников по 35 регионам страны. Это, в том числе, Белгородская, Брянская, Курская, Ростовская и Воронежская области. Больше всего дронов — 1 896 — сбили над Белгородской областью.