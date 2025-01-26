"Убийцы дронов" прошли испытания в зоне СВО

В зоне спецоперации успешно прошли испытания "убийцы дронов". Так можно назвать, и это не будет преувеличением, новые устройства - тактические опоры для закрепления нескольких автоматов или пулеметов.

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"Конструкторско-технологический центр концерна "Калашников" разработал по запросу силовых ведомств в 2024 году новое изделие - опору тактическую под стрелковое оружие для борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника. Опора прошла испытания в зоне проведения СВО и получила положительную оценку от военнослужащих", - сообщили в концерне.

Тактическая опора предназначена для закрепления оружия с целью поражения малоразмерных воздушных целей на дистанции до 300 метров, а также открыто расположенной живой силы противника на дальности до 1000 метров.

Изделие представляет собой складную, регулируемую по высоте телескопическую треногу с установленным на ней подвижным верхним станком. В зависимости от модификации верхнего станка опора служит для установки на нее одного или двух пулеметов Калашникова (ПКМ, ПКТ), пулемета Дегтярева либо автоматов Калашникова.

Масса тактической опоры в зависимости от модификации варьируется от 15 до 38 килограммов. Также имеется открытый механический прицел и возможность установки оптико-электронных прицельных приспособлений.

"Как показали испытания в зоне СВО, опора производства "Калашникова" полностью соответствует требованиям борьбы с использованием стрелкового оружия с вражескими беспилотниками. Она выполнена с учетом всех тактико-технических характеристик используемого оружия", - заключили в "Калашникове", добавив, что концерн готов изготавливать такие опоры в необходимых объемах.

Ранее "РГ" сообщала, что похожую конструкцию сами создали и успешно применяют в зоне спецоперации крымские десантники. Для удобства выполнения боевых задач "крылатые пехотинцы" Новороссийского горного соединения ВДВ группировки войск "Днепр" смонтировали уникальную спаренную пулеметную установку. Она представляет собой станину для крепления двух пулеметов ПКТ калибром 7,62 мм с установленным дополнительно ночным прицелом. Вся конструкция размещается в кузове автомобиля типа багги, что позволяет перемещаться в составе колонн техники и эффективно прикрывать их от атак украинских дронов.

"Мы такую установку создали, чтобы осуществлять поддержку боевых машин в качестве борьбы с дронами, - рассказал один из десантников. - Устанавливаются на специальную платформу два пулемета. Причем они могут работать как одновременно, так и по отдельности. Создаваемая высокая плотность огня за счет того, что пулеметы очень скорострельные, плюс достаточный объем возимого боекомплекта - и в результате этого получилось достаточно мощное вооружение".

Кроме того, для борьбы с украинскими дронами российские бойцы активно применяют охотничьи дробовики. Выстрел дробью или картечью охватывает большую площадь, за счет чего чаще способен сбить дрон.