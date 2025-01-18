В ДНР ликвидировали командира батальона ВСУ

ВС России уничтожили командира батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

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«Командира батальона ВСУ уничтожили во время поездки из одного ПВД в другой в ДНР. Вместе с ним в салоне ехал еще один начальник», — говорится в сообщении.

Речь идет о командире 55-го батальона 63-й ОМБр ВСУ и руководителе любительской команды «Подолье» из села Васильковцы Михаиле Ковале, уточняет источник. Для ликвидации противника российские военные применили FPV-дрон с 6 кг взрывчатки.

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18 января российские войска ударили по расположению живой силы ВСУ в Кривом Роге и ликвидировали инструктора Йеппе Хансена из Дании. Он обучал украинских военнослужащих управлению истребителями F-16.

31 декабря координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военнослужащие нанесли удар по механическому заводу в городе Павлограде в Днепропетровской области Украины.