Две ракеты "Искандер" ударили в одно место в Кривом Роге

Жители Кривого рога публикуют фото большого облака пыли и дыма нам местом взрыва в городе, вызванного прилетом из России двух баллистических ракет "Искандер".

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Воздушную тревогу в Кривом Роге объявили в 13:11. Через минуту местные каналы предупредили о приближении ракеты с юга, из Днепропетровской области. В 13:29 появились сообщения о полете второй ракеты, а следом - о взрыве первой.

Второй "Искандер" взорвался в том же месте, где и первый.

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Русские ракеты регулярно прилетают в набитый военными заводами и учреждениями Кривой Рог. Удары наносились по гостиницам с офицерами ВСУ и НАТО, воинской части, а взрывы на подземном заводе многие горожане приняли за землетрясение.