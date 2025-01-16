В НАТО задумали создать щит против России

Уходящий глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр объявил, что в новые военные планы альянса входит создание «щита против России». Его слова приводит ТАСС.

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Бауэр на пресс-конференции по итогам встречи Военного комитета НАТО уточнил, что военные планы альянса подготовлены в ответ на угрозы, которые наблюдаются со стороны Москвы. По его словам, сейчас НАТО находится «в процессе реализации этих планов, каждый союзник должен внести вклад, чтобы создать этот щит альянса».

Ранее Бауэр призвал страны НАТО считать, что «призыв к войне — это призыв к миру».