Россия одержит победу на Украине благодаря инновационным решениям, используемым при выполнении боевых задач. Об этом пишет американский журнал National Interest (NI).

Авторы обратили внимание на российские «танки-мангалы». По их словам, подобные решения показывают нестандартный подход российских войск в борьбе с украинскими беспилотниками. Как отметили журналисты, именно такие идеи помогут России одержать победу.

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«Западу нужно осознать тот факт, что русские, благодаря своей большей стратегической глубине и способности к инновациям и адаптации к окружающей среде, скорее всего, победят», — говорится в материале.

2 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия еще не «заплатила достаточно высокую цену», поэтому разговоров об окончании конфликта быть не может. По его мнению, все может закончиться только победой украинской стороны с предоставлением гарантий безопасности с участием США. Российские власти заявляют об открытости к диалогу, а ее военные продолжают продвижение в зоне СВО, что признают и на Западе.