В результате атаки ВСУ на кабинет главного врача Алешкинской центральной районной больницы в Херсонской области погиб его заместитель, а сам врач получил тяжелые ранения, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Сальдо в своем Telegram-канале написал, что в результате атаки заместитель главного врача по лечебной работе Василий Иванович Борисов погиб, а главный врач Владимир Иванович Харлан получил тяжелые осколочные ранения. По его словам, беспилотник, управляемый оператором НАТО, был направлен на здание больницы, что привело к трагическим последствиям.

Ранее сообщалось, что в Новой Каховке Херсонской области украинский дрон атаковал автомобиль, ранены четыре человека.