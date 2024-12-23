ПВО сбила 9 БПЛА над Ростовской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 9 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Ростовской области, сообщила пресс-служба министерства обороны России.

Дроны были перехвачены в период с 20:40 до 21:20 по московскому времени, уточнили в ведомстве. При этом данных о пострадавших и разрушениях на земле не приводится.

Ранее ПВО отразили комбинированную воздушную атаку ВСУ по Ростовской области в ночь на 22 декабря. Всего было уничтожено восемь беспилотников и одна ракета. Дроны были сбиты в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а ракета – возле Миллерово.

В общей сложности за ту ночь российские военные уничтожили над регионами страны 42 украинских БПЛА. Помимо Ростовской области, 20 беспилотников удалось перехватить над Орловской областью, 8 дронов сбили над Брянской областью, еще 5 БПЛА уничтожили над Курской областью и 1 – над Краснодарским краем.