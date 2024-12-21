ВСУ начали отходить из Курахово

Украинские формирования начали постепенно отходить из города Курахово в ДНР. Они перемещаются в расположенное западнее село Дачное. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, бои продолжаются только в промышленной зоне на западе города. Около 90% территории Курахово уже освобождено ВС РФ.

«Враг начал постепенно отводить свои силы из Курахово в Дачное, возводя там укрепительные районы», — сказал Рогов.

Накануне Рогов сообщил, что в Киеве решили вывести подразделения ВСУ из Курахово, чтобы избежать окружения.

При этом ранее киевский режим требовал от украинских формирований в Курахово любой ценой продержаться до инаугурации Дональда Трампа.