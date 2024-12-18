В Генштабе обвинили США в участии в конфликте против РФ

США стали участниками конфликта после ударов по территории России дальнобойным оружием, что означает эскалацию боевых действий.

Об этом заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе, передает ТАСС.

«Очередным витком эскалации конфликта на Украине явилось санкционированное США и их союзниками по НАТО применение своих систем оружия большой дальности по территории в глубине Российской Федерации», — заявил он.

Герасимов добавил, что своими действиями США разрешили «сами себе применять эти системы» по территории России. Начальник Генштаба РФ подчеркнул, что Вооруженные силы Украины не имеют ресурсов самостоятельно вводить данные космической разведки, обеспечивая тем самым подготовку полетных заданий для ракет.

До этого избранный президент США Дональд Трамп высказался против нанесения силами украинской армии ударов по России американским дальнобойным оружием. Политик подчеркнул, что подобные действия со стороны Киева приводят к большей эскалации конфликта.