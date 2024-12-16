Путин сравнил ракеты средней дальности РФ и США

Россия создала более современные и мощные ракеты средней дальности морского и воздушного базирования, чем у США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что в свое время СССР и США пошли на ликвидацию своих ракет наземного базирования средней дальности. Однако у Вашингтона уже тогда были также ракетные системы морского и воздушного базирования, которых не было у Советского Союза, поэтому, по сути, Москва провела разоружение в одностороннем порядке.

«Но в наше время, в российское уже, мы создали гораздо более современные, чем у США, комплексы морского базирования. Это и "Калибры", это и гиперзвуковые комплексы "Цирконы". Создали новейшие ракеты средней дальности воздушного базирования Х-101 с дальностью, которая кратно превышает то, что есть у вероятного противника, — свыше 4000 километров. И эта система может быть оснащена и специальном боезарядом, то есть ядерным. И наконец, уже хорошо себя зарекомендовавший комплекс "Орешник", очень мощный», — добавил Путин.

Путин рассказал о производстве «Орешника»

Президент РФ отметил, что групповое применение нескольких таких комплексов одновременно сопоставимо по мощи с применением ядерного оружия, при этом таковым не являясь в силу отсутствия ядерного топлива и компонента, а значит и не несет никакого заражения.