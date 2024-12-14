Ликвидирован примкнувший к ВСУ актер Яков Ткаченко

14 декабря был ликвидирован Яков Ткаченко, украинский актер театра и кино, добровольно примкнувший к ВСУ в качестве штурмовика.

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Ткаченко родился 2 февраля 1979 года. В 2000-м окончил Днепропетровский театрально-художественный колледж.

Учился на факультете театрального искусства Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого - выпуск 2016 года.

С 2000-го - актер Днепропетровского Академического русского театра имени Горького.

Снялся в проектах "Припутни", "Червоный", украино-британо-польском "Мистере Джонсе". Одно из последних появление на экране - прошлогодний "Довбуш".

О смерти актера в украинском сегменте Сети сообщают его коллеги.