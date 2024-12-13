В Сирии раскрыли будущее российских баз в стране

Вопрос о любом иностранном присутствии, в том числе о нахождении российских баз в Сирии, должен решаться на референдуме. Об этом заявил сирийский политик, бывший глава Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Мухаммед Сабра, сообщает ТАСС.

В Сирии раскрыли будущее российских баз в стране
© ТАСС

«Любое несирийское военное присутствие на территории республики должно быть одобрено народом Сирии в ходе референдума, который будет проводиться после завершения переходного периода (...) Результаты референдума покажут, согласны ли сирийцы с нахождением российских военных баз или любых других баз разных государств в Сирии», — отметил политик.

По словам Сабры, для Сирии «первоочередными задачами стоят безопасность и политическая стабильность в стране», только после достижения которых будет обсуждаться вопрос об иностранном военном присутствии в республике.

Российские войска покинули базы на севере Сирии

Ранее Сабра заявил, что Израиль пытается помешать Сирии достичь стабильности. Он также призвал Совет Безопасности ООН и Лигу арабских государств вмешаться, чтобы прекратить неоправданные атаки Тель-Авива.

Военные новости
Мухаммед Сабра
Лига арабских государств
Совбез ООН
Израиль
Ситуация в мире