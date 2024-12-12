В контролируемом Киевом Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне, находящемся под контролем Киева, произошли взрывы, при этом воздушная тревога не была объявлена, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости». На данный момент подробности инцидента отсутствуют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв прогремел в Кривом Роге, о взрыве в Одессе сообщил мэр на фоне воздушной тревоги, а серии взрывов ранее произошли в Сумах.