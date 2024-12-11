Украина получит 40 миллиардов евро от НАТО

Украина получит дополнительную финансовую помощь от НАТО в 2025 году. Об этом заявил глава представительства НАТО — Украина Патрик Тернер, пишет «РБК-Украина».

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По его словам, страны НАТО будут обсуждать помощь для Украины на 2025 год на заседании министров обороны альянса в феврале следующего года.

«Мы знаем, что многие страны-члены Альянса пообещали дополнительную помощь. Это касается наших союзников в Европе, США. То есть речь идет о дополнительных объемах помощи», — заявил представитель НАТО.

Тернер также заявил, что альянс предоставит помощь Украине в размере 40 миллиардов евро в сфере безопасности. Он пообещал сделать все, чтобы все обещанные взносы были реализованы до конца 2024 года.