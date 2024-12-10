Иран готов продавать ракеты и беспилотники любым странам в мире при том условии, что они будут использоваться для противодействия внешним угрозам. Об этом заявил секретарь Высшего совета координации глав трех ветвей власти и экс-глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Мохсен Резаи.

"Иран готов продавать ракеты, беспилотники и вооружение в любые страны мира, особенно в арабские и исламские страны, но лишь при условии, что оно будет использоваться для борьбы с внешней агрессией. Мы готовы продавать свое оружие, чтобы нации себя защищали", - заявил Резаи во время выступления на форуме авиационной промышленности и авиации.

Прямую трансляцию вел телеканал SNN.