Иран обратился с призывом к Совбезу ООН
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи призвал Совбез ООН остановить дальнейшую оккупацию Сирии со стороны Израиля. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Багаи, Совету Безопасности ООН нужно как можно быстрее принять меры, чтобы остановить дальнейший захват Сирии со стороны армии Израиля. Кроме того, он также раскритиковал те страны, которые выступают с поддержкой Израиля, поскольку те «молчат и бездействуют в отношении вопиющего нарушения международного права».
«Багаи осудил военное вторжение сионистского режима на сирийскую территорию в условиях, когда народ Сирии сталкивается с изменениями, вызванными сменой режима, назвал этот акт агрессии вопиющим нарушением Устава ООН и призвал Совет Безопасности ООН незамедлительно принять меры, чтобы остановить агрессию и привлечь оккупационный режим к ответственности», — сообщили в иранском МИД.