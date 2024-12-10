СМИ: Израиль атаковал авиабазы Сирии

Воздушные силы Израиля нанесли удары по крупнейшим авиабазам Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Al Arabiya.

"Израиль нанес удары по крупнейшим авиабазам в Сирии", – указано в сообщении.

По данным источников, в результате авиаударов израильские военные разрушили инфраструктуру авиабаз и уничтожили "десятки вертолетов и истребителей".

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Вооруженная оппозиция взяла контроль над столицей Сирии Дамаском 8 декабря. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем.

Башар Асад принял решение об уходе с должности президента Сирии и покинул страну после переговоров с рядом участников конфликта. По информации СМИ, Асад прибыл с семьей в Москву. Россия предоставила им убежище исходя из соображений гуманитарного характера.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне происходящих в Сирии событий, заявил, что смена власти в стране привела к окончательной изоляции радикального палестинского движения ХАМАС.