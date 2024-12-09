ОЗХО обратилась к Сирии с призывом

Организация по запрещению химического оружия следит за событиями в Сирии и призывает страну выполнять свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ОЗХО.

В нем говорится, что технический секретариат организации уже связался с сирийским посольством, чтобы «подчеркнуть первостепенную важность обеспечения безопасности и сохранности всех материалов и объектов с химическим оружием во всех местах на территории Сирии».

«ОЗХО готова к дальнейшему взаимодействию по этим вопросам с соответствующими сирийскими властями и международными партнерами», — указывается в пресс-релизе.

Там отметили, что главную обеспокоенность у организации вызывает значительное количество неучтенного химического оружия.

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