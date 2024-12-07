Военкор сообщил о падении Пальмиры
Российские военкоры сообщили в соцсетях о падении под натиском боевиков сирийского города Пальмира. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным газеты, этот город в провинции Хомс освобождали от боевиков дважды — в 2016 и 2017 годах. Важнейшую роль в этом сыграли российские военные, заметили журналисты.
Военный аналитик Юрий Котенок напомнил, что западнее Пальмиры располагалась база российского контингента.
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«Пальмира — всё», — подчеркнул военкор.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин предположил, что Пальмиру не будут отбивать «в третий раз».
Официального заявления со стороны командования Сирийской арабской армии о ситуации в Пальмире пока не было.