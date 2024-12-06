ВС РФ поразили самый современный корабль ВСУ в Одессе

Ракетчики Южной группировки войск ВС РФ успешно поразили средний разведывательный корабль "Симферополь" 30-го дивизиона военно-морских сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Южный фронт".

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Отмечается, что в результате удара есть погибшие и раненые, а кораблю предстоит дорогостоящий и продолжительный ремонт.

Информацию о месте швартовки и кадры с подтверждением поражения корабля предоставили "неравнодушные жители Одессы", а все причастные к операции уже покинули территорию Украины, говорится в публикации.

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Как пишут военкоры, средний разведывательный корабль "Симферополь" являлся самым современным кораблем ВМС Украины. Его строили с 2017 года. На момент начала СВО он был на ходовых испытаниях и с тех пор прятался в порту Одессы.