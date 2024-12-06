В бундестаг внесли резолюцию о поставках Украине Taurus

Свободная демократическая партия Германии (СвДП) вынесла на обсуждение бундестага резолюцию, в которой выступила за поставку Украине крылатых ракет Taurus.

В бундестаг внесли резолюцию о поставках Украине Taurus
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Об этом сообщается на официальном сайте бундестага.

«Немецкому правительству необходимо немедленно разрешить поставки крылатых ракет Taurus, чтобы дать Украине возможность наносить удары по военным объектам», — утверждается в резолюции.

В частности, в качестве возможных целей для ударов обозначены логистические центры, маршруты снабжения, склады боеприпасов, а также «командные пункты, расположенные далеко за линией фронта». СвДП также призвала поставить Киеву «все необходимое оружие и боеприпасы без дальнейших задержек и без ограничения дальности».

Кроме того, партия выступила за «конкретную перспективу» вступления Украины в НАТО, а также обвинила канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что под его руководством Германия помогает Киеву «слишком мало и слишком поздно».

Ранее глава фракции Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что Германия должна оказывать дополнительную помощь Украине сверх федерального бюджета.

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