В зоне специальной военной операции России на Украине ликвидирован один из опытных операторов БПЛА Вооруженных сил Украины Андрей Корпанец, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его данным, военнослужащий противника погиб на Кураховском направлении.

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Этот приверженец неонацистской идеологии служил в подразделении [ВСУ] «Птахи Мадьяра». [Андрей] Корпанец был уничтожен нашими бойцами на Кураховском направлении, — сообщил журналист.

Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил о гибели в городе Днепре (Днепропетровск) офицера управления бригады Национальной гвардии Украины «Буревей» подполковника Николая Шмолнавера. По его словам, военный погиб от полученных ранений.

До этого сообщалось о ликвидации наемника из Бразилии Карлоса Энрике Мораиса, сражавшегося на стороне украинских войск. Бразилец участвовал в конфликте против России с осени 2023 года.

В Минобороны России рассказали, что рядовой отряда «БАРС-16» Сергей Калашников помог уничтожить группу диверсантов противника. Он вел воздушную разведку с помощью БПЛА и обнаружил вооруженную гранатометом и стрелковым оружием ДРГ ВСУ в прилегающем лесном массиве.