ВС России окружили Курахово

Российские войска в ходе наступления в районе Курахово окружили город с северной и южной его части. Об этом в разговоре с Общественной палаты России Владимир Рогов.

«На сегодня Курахово окружен с нескольких сторон. Наши войска полностью контролируют подступы к городу с северной, восточной и северо-западной сторон, а также частично с южной», — рассказал Рогов.

Он добавил, что Вооруженные силы России также продолжают брать в окружение город и с западной части, куда в настоящий момент отступают Вооруженные силы Украины.

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Ранее Рогов сообщил, что ВСУ начали разминировать собственные минные поля в Запорожской области. По его словам, подобная активность замечена на ореховском направлении.