Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 хорошо проявил себя в боевых условиях, пишет Брэндон Вайхерт в статье для журнала The National Interest.

В ноябре «Объединенная авиастроительная корпорация» заявила, что прибывший на выставку Airshow China 2024 в Чжухае российский истребитель Су-57Э покорил зрителей.

Автор статьи отметил, что летная программа Су-57, продемонстрированная в КНР, впечатлила не только зрителей, но и экспертов. В связи с этим Россия получила заказы на приобретение самолета от иностранных покупателей.

По его словам, российский истребитель является реальной революционной системой, не нуждается в сравнении с самолетами F-22 или F-35 производства США.

«Су-57 хорошо показал себя в бою, особенно при нанесении ударов из-за горизонта, где предоставленные НАТО Украине системы ПВО не могут представлять угрозы для [этого истребителя]», — заметил обозреватель.

Ранее эксперты ЦАМТО сообщили, что российский истребитель пятого поколения Су-57Э способен противостоять китайскому самолету J-20 и превосходит американский F-35 как по своим тактико-техническим характеристикам, так и по опыту боевого применения.

Напомним, что Су-57 относится к классу тяжелых истребителей (максимальная взлетная масса составляет от 34 до 38 тонн), предназначенных в первую очередь для уничтожения авиации противника и завоевания господства в воздухе.

По словам военных экспертов, это единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал боевую эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T, которые были переданы ВСУ западными странами.

Машина, заметили аналитики, успешно выполняет боевые задачи в СВО и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69, которые размещаются во внутрифюзеляжном отсеке.