СМИ: ДРГ атаковали генштаб сирийской армии в Дамаске

Стрельба развернулась вблизи генерального штаба сирийских вооруженных сил в Дамаске. Telegram-канал SHOT со ссылкой на местные СМИ сообщает, что в стране произошла попытка военного переворота.

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По предварительным данным, группа офицеров сирийской армии организовала восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий. Официальные власти пока не предоставили комментариев по этому поводу.

В то же время поступила информация о том, что мятежники захватили город Хама, в результате чего сирийская армия была вынуждена отступить. Однако позже министерство обороны Сирии опровергло данную информацию.

28 ноября телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

26 ноября сообщалось, что военная база США в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. На следующий день стало известно, что Соединенные Штаты нанесли удар по расположенному на территории Сирии складу оружия проиранской группировки.