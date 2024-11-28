Путин назвал следующие цели для «Орешника»

Целями для ракетного комплекса «Орешник» могут стать центры принятия решений в Киеве. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Ранее Россия нанесла удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш».

Сегодня, выступая на заседании ОДКБ в узком составе, Путин подчеркнул, что испытания «Орешника» в боевых условиях стали вынужденной мерой в ответ на удары ATACMS и Storm Shadow по Курской области, пишет ТАСС.

«Мы вынуждены были пойти на ее испытания в боевых условиях, именно вынуждены, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей, ракетами ATACMS и Storm Shadow», - пояснил российский лидер.

Он также отметил, что Генштаб и Минобороны в настоящее время подбирают цели для поражения «Орешником» на территории Украины.

Путин заявил о начале серийного производства "Орешника"

«Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве», - пояснил президент России.

Напомним, что «Орешник» является подвижным грунтовым комплексом, способным поражать цели на всей территории Европы. Командующий РВСН Сергей Каракаев отмечал, что он не имеет аналогов в мире.