ПВО отражает атаку БПЛА в башкирском Салавате

Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников в городе Салавате в Башкирии. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Официального подтверждения этой информации нет, хотя глава города Альберт Муталов сказал Mash Batash, что слышал про беспилотники.

Салават известен как один из крупнейших промышленных центров Башкирии.

15 ноября сообщалось, что предприятия в столице Башкирии Уфе начали готовить к возможной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

31 октября глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что промышленные предприятия башкирского топливно-энергетического комплекса подверглись атаке украинских дронов. После инцидента власти сформировали комбинированную систему обороны от возможных подобных нападений. Хабиров уточнил, что эта система включает в себя инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения.