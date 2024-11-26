Стала известна судьба обломков «Орешника» на Украине

Обломки ракеты «Орешник», ударившей по военному объекту на Украине, аккуратно собраны и будут переправлены в Великобританию и США для изучения и попыток получить максимум информации о новом российском оружии. Об этом заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Напомним, что вечером 21 ноября президент России Владимир Путин сообщил об успешном боевом испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. С помощью нее российские войска нанесли удар по территории военного завода «Южмаш» в Днепропетровске.

Военный обозреватель Влад Шлепченко обратил внимание на то, что обломки ракеты «Орешник» тщательно собрали с территории завода и даже продемонстрировали западным журналистам из двух информагентств.

Найдено объяснение происхождению названия ракеты «Орешник»

При этом операцию по сбору обломков проводит Служба безопасности Украины, и журналистов попросили «не распространяться» о некоторых деталях. В частности, в Киеве опасаются, что представители иностранных СМИ могут что-то рассказать о местоположении обломков, и они будут уничтожены новым российским ударом. Сообщается только, что остатки гиперзвуковой ракеты «Орешник» спрятаны в некий спецангар.

Однако украинские власти пошли на этот риск и пригласили журналистов, так как за неимением реальных успехов на фронте пытаются сделать победу в информпространстве. Но не стоит рассчитывать, что дело ограничится громкими публичными заявлениями и демонстрациями, заметил Шлепченко.

«Разумеется, все, что удалось найти на территории «Южмаша», тщательно упакуют и отправят в Британию и США. Там это все будет аккуратно пилиться напильником, прогоняться через масс-спектрометр, смотреться сплавы и все остальное. Все, что они смогут извлечь из этого, они извлекут сто процентов, потому что так всегда делалось, и так будет делаться вообще в любом конфликте», - констатировал военный эксперт.

По его словам, то, что обломки ракеты окажутся на Западе после удара по объектам ВПК в Днепропетровске, наши военные хорошо понимали, однако вряд ли из них возможно извлечь какие-то секретные технологии.