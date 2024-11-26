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На Западе испугались последствий применения «Орешника»

Руководство Североатлантического альянса продолжает эскалацию, в то время как последствия применения новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» ужасают. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х Хельсинки Туомас Малинен.

На Западе испугались последствий применения «Орешника»
© Reuters

«Применив "оружие судного дня" — ракету "Орешник" — для удара по Южному машиностроительному заводу (Южмаш) в Днепропетровске, Россия показала свою способность поразить любую точку в Европе по своему усмотрению», — отметил эксперт.

По словам Малинена, последствия новейшего российского оружия «ужасают, но безумцы в руководстве НАТО продолжают эскалацию ситуации».

Ранее глава Военного комитета Североатлантического блока адмирал Роб Бауэр заявил, что в НАТО обсуждают нанесение превентивных ударов по России на случай военного конфликта. Он указал на то, что альянсу нужна комбинация высокоточных ударов, выводящих из строя системы, использующиеся для нападения.

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