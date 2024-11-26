Лондон поставил Киеву десятки ракет Storm Shadow

Великобритания несколько недель назад впервые с момента прихода к власти премьер-министра Кира Стармера поставила Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

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«Правительство Великобритании недавно поставило Украине еще несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow. Это первый (случай поставки) при премьер-министре Кире Стармере», — написано в статье.

При этом о поставках публично не объявлялось. Они были произведены несколько недель назад. После того, как у Киева истощился запас снарядов дальнего действия, уточняют авторы статьи. Точное число ракет и дата их прибытия на Украину не указана.

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Ранее в Кремле рассказали, что нельзя исключать, что именно Великобритания первой разрешила Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь российской территории с помощью переданного Киеву дальнобойного оружия.

20 ноября стало известно, что ВСУ нанесли массированный удар ракетами Storm Shadow по Курской области. В свою очередь, глава Минобороны Великобритании Джон Хили ушел от ответа на вопрос по ударам ВСУ вглубь территории России. Он заявил, что подобные вопросы должны решаться в закрытом порядке и не раскрываться средствам массовой информации с целью оперативности принятия решений.