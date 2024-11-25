Стали известны подробности о попавшем в плен под Курском британском наемнике

Стали известны некоторые подробности о попавшем в плен в Курской области британском наемнике Джеймсе Андерсоне.

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Захватили его, а также еще одного украинского солдата морпехи 810-й бригады Черноморского флота.

"Попал в окружение, товарищей обнулили, он со слезами на глазах выполз и сдался", - раскрыл обстоятельства пленения Telegram-канал "Архангел спецназа".

Как рассказал Андерсон ранее, на родине он служил в 22-м полку 252-го эскадрона ВС Британии.

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"Само по себе подразделение обеспечивает связь и коммуникацию на передовой, и по заявлениям на британском форуме касательно этого полка - специалисты являются незаменимыми на поле боя, так как именно они обеспечивают координацию с пунктом управления", - отмечает канал.

К примеру, 248-я рота 22 полка участие в свержении Муаммара Каддафи. Также подразделения этой бригады были задействованы в Афганистане на главной базе ВС Британии в этой страны.