Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Силы российской противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над городом Строитель в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В городе Строитель в результате падения обломков беспилотника на территории социального объекта пробита кровля одного из помещений. Также в здании произошло возгорание - пожарными расчетами очаг ликвидирован. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - пишет Гладков.

До этого губернатор Александр Гусев заявил, что в Воронежской области объявлена тревога - над регионом обнаружены украинские беспилотники.

В пресс-службе министерства обороны России добавили, что за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 39 украинских дронов над семью регионами России. Пять сбили в Брянской области, три - над Белгородской областью, три - над территорией Курской области, два - над территорией Республики Крым и по одному - над Орловской и Воронежской областями.