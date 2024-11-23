Председатель ЕП потребовала от Шольца поставить Украине ракеты Taurus

Председатель Европарламента Роберта Метсола выступила с обращением к главе правительства Германии Олафу Шольцу. Она просит его разрешить быструю поставку немецких крылатых ракет Taurus на Украину, пишет газета Kronen Zeitung.

Метсола подтвердила в интервью изданию Funke Mediengruppe, что это является также позицией парламента ЕС. По ее словам, парламентарии оказывают широкую поддержку этому требованию.

Заявление Метсолы, которая выступила от имени всех депутатов, вызвало возмущение в Европарламенте. Представитель партии "Союз Сары Вагенкнехт" Фабио Де Маси считает, что председатель ЕП не имеет права вмешиваться во внутреннюю политику Германии и требовать ракет Taurus.

Со своей стороны, канцлер Шольц решительно выступает против их поставки. Политик опасается, что это может напрямую втянуть Германию в конфликт на Украине.

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