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Британскому премьеру доложили о развале армии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер получил специальный доклад, в котором было заявлено о "развале" британской армии. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на The Financial Times.

Британскому премьеру доложили о развале армии
© globallookpress.com

Согласно тексту доклада, британская армия "сохраняет эмблемы карманной сверхдержавы, но не имеет необходимых возможностей". При этом местные журналисты попросили военное руководство страны подробнее объяснить содержание доклада - в ответ им заявили, что Великобритания не сможет вести войну в Европе, если та продлится больше нескольких недель, а именно не имеют ни массы, ни устойчивости, ни сплоченности.

В Британии заявили о слабости своей армии

Кроме того, Британия, по словам автора доклада, уязвима перед атаками критической инфраструктуры, а число личного состава стало меньше, чем было во времена Наполеоновских войн. Критике также подверглись флот и ВВС страны - отмечается, что британские авианосцы отстают от современных стандартов, а пилоты Королевских ВВС не имеют достаточной летной подготовки.

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