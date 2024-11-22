Британскому премьеру доложили о развале армии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер получил специальный доклад, в котором было заявлено о "развале" британской армии. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на The Financial Times.

Согласно тексту доклада, британская армия "сохраняет эмблемы карманной сверхдержавы, но не имеет необходимых возможностей". При этом местные журналисты попросили военное руководство страны подробнее объяснить содержание доклада - в ответ им заявили, что Великобритания не сможет вести войну в Европе, если та продлится больше нескольких недель, а именно не имеют ни массы, ни устойчивости, ни сплоченности.

В Британии заявили о слабости своей армии

Кроме того, Британия, по словам автора доклада, уязвима перед атаками критической инфраструктуры, а число личного состава стало меньше, чем было во времена Наполеоновских войн. Критике также подверглись флот и ВВС страны - отмечается, что британские авианосцы отстают от современных стандартов, а пилоты Королевских ВВС не имеют достаточной летной подготовки.