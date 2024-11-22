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Путин подвел итог испытаний «Орешника»

Испытания новейшей российской баллистической ракеты «Орешник» прошли успешно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, передает ТАСС.

Ранее «Орешником» был нанесен удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Путин выразил гордость и восхищение новой разработкой и поблагодарил трудившийся над ее созданием коллектив. Глава государства подчеркнул, что в случае с «Орешником» речь идет не о модернизации уже имевшихся систем, а о самостоятельно разработанном вооружении.

Отличительной особенностью новой системы является ее высокая точность, благодаря которой «Орешник» не может быть отнесен к оружию массового поражения, подчеркнул Путин. Он пообещал представить создателей ракеты к государственным наградам.

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Ранее «Орешником» был нанесен удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал соответствующие кадры. На записи можно заметить, как огненные следы от боеголовок на высокой скорости падают вертикально вниз.

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