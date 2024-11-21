Российские ПВО сбили две ракеты Storm Shadow над РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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Отмечается, что ПВО также сбила 6 реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотников. Где именно были уничтожены британские ракеты — в публикации не уточняется.

Накануне СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена авторизовала использование британских Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Как писала The Times, Лондон требовал разрешения от Вашингтона, поскольку успешно использовать снаряды лишь с американскими системами наведения.

До этого Байден разрешил Киеву наносить удары с помощью дальнобойных американских ракет ATACMS. Минобороны РФ рассказывало, что в ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины ударили по территории Брянской области ракетами ATACMS — пять снарядов удалось сбить системами ПВО, еще один был поврежден.