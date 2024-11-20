ВВС Израиля нанесли удар по сирийской Пальмире

ВВС Израиля нанесли удары по сирийскому городу Пальмира в провинции Хомс. Число погибших и раненых уточняется, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным портала, при атаке пострадали жилые кварталы города и промышленная зона.

Эксперты предположили, что целью атаки израильских военных были опорные пункты сил союзников сирийской армии на востоке провинции Хомс.

Руководитель городской больницы Пальмиры Валид Ауда рассказал на брифинге о большом количестве убитых и раненых в результате этой атаки.

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Напомним, что в мае 2015 года Пальмира была захвачена «Исламским государством»* (запрещенная в России террористическая организация), множество памятников в городе были разрушены или разграблены.

Спустя год сирийская армия при поддержке российских ВКС освободила Пальмиру, однако в конце 2016-го боевики вновь захватили город. Его удалось окончательно взять под контроль только в марте 2017 года.

Ранее МИД РФ назвал удары по населенным пунктам в Сирии грубым нарушением суверенитета республики. Дипломаты заметили, что атаки могут привести к вооруженной эскалации в регионе.

*Запрещенная в России террористическая организация.