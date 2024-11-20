В ВСУ заявили о пропаже систем HIMARS с фронта

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщают о пропаже с фронта американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Слова военнослужащих приводит газета The New York Times (NYT).

«HIMARS — я их почти не слышу. Их почти нет. Если бы у нас было больше боеприпасов, это могло бы компенсировать нехватку людей», — рассказал украинский сержант-майор, 33-летний оператор дронов по имени Дмитрий.

По его словам, из-за нехватки артиллерии украинские войска вынуждены активнее пользоваться беспилотниками. Военный также подчеркнул, что из-за этого операторы дронов стали приоритетной целью для российских военных.

В США высказались об использовании Россией ядерного оружия

Ранее украинские военные пожаловались французскому изданию Point на невыполненные обещания Евросоюза, из-за которых ВСУ несут большие потери. Командир подразделения БПЛА ВСУ с позывным Лысый заявил, что российские управляемые бомбы и FPV-дроны приводят к большим потерям в украинской армии