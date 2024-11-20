США разрешили применение Storm Shadow для ударов вглубь России

Администрация США Джо Байдена авторизовала использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Как сообщает ТАСС, об этом заявила британская газета The Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

По ее информации, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и члены его правительства не будут делать официальные заявления по Storm Shadow по «операционным причинам», чтобы не давать России «преимущество на поле боя». Подчеркивается, что Лондон на протяжении нескольких месяцев пытался получить у Вашингтона подобное разрешение — хоть речь и идет о британских ракетах, успешно их использовать можно лишь с американскими системами наведения.

При этом сторонники Стармера считают, что удары ракетами Storm Shadow не изменят ход конфликта на Украине. Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес же считает, что их применение станет «мощным сигналом».

Кнайсль спрогнозировала последствия в случае ударов по России ATACMS

В конце прошлой недели The New York Times заявила, что Байден разрешил наносить удары вглубь РФ ракетами ATACMS. После Минобороны РФ заявило, что в ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины ударили по территории Брянской области ракетами ATACMS — пять снарядов удалось сбить системами ПВО, еще один был поврежден.