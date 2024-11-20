Губернатор Миляев сообщил о сбитом дроне ВСУ в Тульской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили дрон ВСУ в Тульской области. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Дмитрия Миляева.

"По предварительной информации разрушений и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем", - подчеркнул чиновник.

До этого Министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО в период с 21:00 до 23:55 мск 19 ноября уничтожили над российскими регионами 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. 32 дрона было сбито в Брянской области, пять — в Смоленской, два — в Московской области и по одному — в Курской, Орловской и Ростовской областях. В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России за ночь.

Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников - 46 - прилетело в Курскую область.