Единственный способ закончить конфликт на Украине — это победа России, рассказал в эфире Youtube-канала Dialogue Works отставной американский разведчик Скотт Риттер.

По его мнению, условия этой победы будут установлены Россией «и только ею». Он добавил, что Западу следует признать стратегическую победу РФ и абсолютную реальность поражения Украины, а вместе с Украиной — поражения Североатлантического альянса и США.

Названа цель атаки ВСУ ракетами ATACMS

Риттер заметил, что подключение к разрешению украинского кризиса избранного президента США Дональда Трампа не поможет, так как у Вашингтона не осталось «никаких рычагов влияния на ситуацию».

Ранее экс-разведчик сообщил, что нежелание со стороны США наладить контакт с российской дипмиссией в Вашингтоне при бывшем после Анатолии Антонове является «одной из величайших трагедий нашего времени».