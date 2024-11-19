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Макрон поприветствовал разрешение США бить по России

Президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20) поприветствовал решение американского лидера Джо Байдена разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России. Об этом сообщает Reuters.

Макрон поприветствовал разрешение США бить по России
© РИА Новости / Валерий Мельников

«Это было абсолютно правильное решение. Я понимаю, что это также было вызвано серьезным изменением в конфликте, которое нельзя недооценивать, а именно вводом северокорейских войск на европейскую территорию», — сказал он.

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Макрон подчеркнул, что в эскалации украинского конфликта виновата только Россия, а Вашингтон был вынужден реагировать на «внезапное изменение в этой войне».

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция разрешили Киеву наносить удары дальнобойным оружием по российской территории, но с одним ограничением.

«Украина может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область», — указано в сообщении.
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