Макрон поприветствовал разрешение США бить по России

Президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита «Большой двадцатки» (G20) поприветствовал решение американского лидера Джо Байдена разрешить Украине наносить удары ракетами ATACMS по территории России. Об этом сообщает Reuters.

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«Это было абсолютно правильное решение. Я понимаю, что это также было вызвано серьезным изменением в конфликте, которое нельзя недооценивать, а именно вводом северокорейских войск на европейскую территорию», — сказал он.

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Макрон подчеркнул, что в эскалации украинского конфликта виновата только Россия, а Вашингтон был вынужден реагировать на «внезапное изменение в этой войне».

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция разрешили Киеву наносить удары дальнобойным оружием по российской территории, но с одним ограничением.