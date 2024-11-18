В Германии раскрыли планы по поставкам ВСУ ракет Taurus

Решение президента США Джо Байдена санкционировать удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России не изменит позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца по поставкам Киеву дальнобойных ракет Taurus. Об этом заявил представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер, передает портал Regional Heute.

В Германии раскрыли планы по поставкам ВСУ ракет Taurus
© South Korea Defense Ministry / AP

«Правительство Германии действительно было проинформировано о решении Вашингтона санкционировать удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории, но нет, это никак не повлияет на решение канцлера Шольца не поставлять ракеты Taurus Украине», — отметил представитель.

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