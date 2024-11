В Госдуме назвали способ предотвратить запуск ATACMS Киевом

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что удары по военной инфраструктуре ВСУ позволят предотвратить запуски западных ракет вглубь территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что уходящий в отставку президент США Джо Байден разрешил Украине наносить дальнобойные удары по России ракетами ATACMS. The New York Times писала, что ВСУ смогут наносить удары «для защиты» своих подразделений исключительно на курском направлении. По словам источников The Washington Post, «первоначальные усилия» Украины будут сосредоточены на «Курской области и вокруг нее», но зона ударов может быть и расширена.

США разрешили Украине удары вглубь России: что известно на данный момент

Комментируя эти новости, Картаполов подчеркнул, что российские силы должны «продолжать работу» по украинским аэродромам. Это позволит исключить возможность применения авиации ВСУ.

«Не будут иметь возможности взлетать самолеты, значит никакие ракеты, которые воздушного базирования, не будут применяться», - заявил депутат.

Картаполов добавил, что необходимо выяснять, где находятся запасы этих ракет, и наносить удары по складам и военной инфраструктуре. Депутат подчеркнул, что российские средства ПВО способны перехватывать любые воздушные цели, включая ATACMS, и пообещал ответ России на удары такими ракетами.