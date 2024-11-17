CNN сообщила о плохих новостях для Киева

Россия добивается успехов в ключевых точках зоны СВО, одновременно успешно применяя волны воздушных ударов по объектам ВСУ. В итоге «куда бы Киев ни посмотрел, Москва имеет преимущество», сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что «плохие новости продолжают поступать» для Зеленского и его окружения. Россия успешно действует в Донбассе и готовится начать контрнаступление в Курской области.

«Россияне сейчас обладают инициативой на всей линии фронта, они успешно использовали тактические достижения и закрепляют их», — заявил Джордж Баррос из американского Института изучения войны (ISW).

Он считает, что преимущество России на поле боя лишает Украину возможности подготовиться к возможному контрнаступлению.

«Русские действуют, и они заставляют украинцев отвечать. Это имеет негативный эффект, потому что вы проигрываете войны, постоянно находясь в обороне… Вас просто загоняют в угол, и вам приходится выбирать из множества плохих вариантов», — сказал Баррос.

По его словам, особенно тяжелая ситуация сложилась вокруг Купянска. Ключевой северо-восточный город «снова находится под угрозой перехода к России». Это, в свою очередь, окажет дальнейшее давление на Харьков.

Также Киев «изо всех сил» пытается сдержать продвижение российской армии в районе города Курахово, который «уже несколько месяцев окружен с трех сторон». Курахово находится примерно в 40 километрах к югу от Покровска, ключевого логистического узла ДНР.