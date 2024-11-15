Украинский беспилотник сбит над Орловской областью

В Орловской области сбит украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, силы ПВО успешно перехватили украинский аппарат, в результате чего никто не пострадал и повреждений не зафиксировано.

Глава региона отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы для проверки ситуации.

В последнее время атаки на Орловскую область со стороны Украины участились. Так, 10 ноября силы ПВО сбили восемь украинских дронов над регионом, передает «Радиоточка НСН».