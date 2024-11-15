В России испытали дрон с огнеметом

Вооруженный огнеметом квадрокоптер испытали в России. На соответствующий ролик обратила внимание «Российская газета».

На видео изображен FPV-дрон с огнеметом в нижней части корпуса. Вооружение позволяет дистанционно поражать укрепления, живую силу и технику противника струей зажигательной смеси длиной несколько метров.

В публикации подчеркнули, что огнеметный дрон можно повторно использовать после перезарядки.

Ранее в ноябре стало известно, что в России создали учебный мини-дрон «Пиранья 5», предназначенный для обучения операторов боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Аппарат диаметром 12 сантиметров весит 300 граммов. Миниатюрный беспилотник развивает скорость до 220 километров в час.

В сентябре в конструкторском бюро «Гортензия» рассказали об испытаниях FPV-дрона, оснащенного противотанковым гранатометом РПГ-26 «Аглень» с системой донаведения. БПЛА может вести огонь с высоты 100-150 метров.