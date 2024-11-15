Российский боец ударом палки сбил FPV-дрон ВСУ

Военнослужащий одного из российских подразделений, атакованный в лесопосадке вражеским FPV-дроном, не растерялся и ударил летающий камикадзе подобранной с земли палкой. В результате тот превратился в огненный шар и отлетел на несколько метров. Видео попало в Сеть.

Когда дым рассеялся, оказалось, что смелый и находчивый боец уцелел, и, чтобы не испытывать судьбу, он поспешил в укрытие.

В социальных сетях много видео поединков с БПЛА. Против них применяется различное стрелковое оружие, в том числе охотничье гладкоствольное. Также задействуются средства радиоэлектронной борьбы.

В то же время отмечено большое количество случаев, когда FPV-дроны обезвреживались ударами палок, дубин, вещевых мешков. Их сбивали бросками шлемов, автоматов. Применение последних для таких целей уже отрабатывается на полигонах, где ведется подготовка отбывающих на линию боевого соприкосновения подразделений.

Военные новости
Видео