Военнослужащий одного из российских подразделений, атакованный в лесопосадке вражеским FPV-дроном, не растерялся и ударил летающий камикадзе подобранной с земли палкой. В результате тот превратился в огненный шар и отлетел на несколько метров. Видео попало в Сеть.

Когда дым рассеялся, оказалось, что смелый и находчивый боец уцелел, и, чтобы не испытывать судьбу, он поспешил в укрытие.

В социальных сетях много видео поединков с БПЛА. Против них применяется различное стрелковое оружие, в том числе охотничье гладкоствольное. Также задействуются средства радиоэлектронной борьбы.

В то же время отмечено большое количество случаев, когда FPV-дроны обезвреживались ударами палок, дубин, вещевых мешков. Их сбивали бросками шлемов, автоматов. Применение последних для таких целей уже отрабатывается на полигонах, где ведется подготовка отбывающих на линию боевого соприкосновения подразделений.