The Times: США размещают Boeing P-8A Poseidon в Шотландии

ВМС США размещают самолеты морской разведки Boeing P-8A Poseidon на авиабазе британских ВВС Лоссимут на северо-востоке Шотландии впервые со времени холодной войны на фоне растущей обеспокоенности Лондона и Вашингтона "активностью России в Северной Атлантике и в Арктике". Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства.

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Согласно заявлению британского оборонного ведомства, "завершена реализация 6-летнего проекта стоимостью $443 млн по модернизации и обновлению авиабазы Лоссимут".

"Мы постоянно действуем бок о бок с силами США - одним из наших самых близких союзников по НАТО", - отметили в МО королевства.

"Присутствие морских патрульных самолетов ВМС США на британской базе ВВС Великобритании позволяет нашим силам беспрепятственно обеспечивать безопасность на море, способствуя укреплению обороны королевства и НАТО", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, на этой шотландской авиабазе будут также периодически размещаться самолеты Boeing P-8A Poseidon ВВС ФРГ в соответствии с подписанным в октябре двусторонним соглашением об углубленном оборонном партнерстве.

По словам одного из руководителей аналитического центра - Шотландского совета по глобальным делам профессора Университета Глазго Питера Джексона, возвращение США связано с нынешними "опасениями по поводу безопасности в Северной Атлантике и Арктике" на фоне конфликта на Украине.

Как заявили ранее в ВМС США, авиабаза Лоссимут "будет играть решающую роль в повышении коллективной готовности, оперативности, способности к развертыванию, интеграции и оперативной совместимости сил <...> для обеспечения операций в Северной Атлантике и во всей зоне ответственности 6-го флота".